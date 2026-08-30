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Паром с 259 пассажирами затонул у берегов Северного Кипра

Паром с 259 пассажирами затонул у берегов Северного Кипра

Спасенные пассажиры после эвакуации из моря в результате крушения парома у берегов Кирении, Северный Кипр, 30 августа 2026 года © Reuters У берегов Северного Кипра затонул скоростной паром Filo Jet, на борту которого находились 267 человек.

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