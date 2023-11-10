Украина требует атомного удара по России

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Ольга Булышева
О чем?
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1 час.
A N
Естественно! Ибо за нашу Правду и неимоверные мучения от рашен &quot;самых лучших&quot; мы стали нищими и требуем мести такой же им,как и они нам,но! Но я говорю:&quot;Пока не ликвидируйте их,швайне дебильных,ибо АЗ ВОЗДАМ!&quot;
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1 час.
ВБ
Виктор Березин
санкции санкциями а США у нас закупает обогощеный уран и возвращает нам отходы.наш уран составляет более 40%отвсего урана используемого США .в том числе и для перепродажи.Путину на до то , перекрыть этот канал.и все.сша и Европа окажутся на пути к керасинкам и лучине.что не так .почему не делаем и ли сделаем как с оплатой за газ и нефть но через 20 лет.когда убет уже поздно.на кого играете господа.на чью мельницу льёте воду.Виктор Игоревич.
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57 мин.

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