Украина требует атомного удара по России

Естественно! Ибо за нашу Правду и неимоверные мучения от рашен "самых лучших" мы стали нищими и требуем мести такой же им,как и они нам,но! Но я говорю:"Пока не ликвидируйте их,швайне дебильных,ибо АЗ ВОЗДАМ!"

ВБ

Виктор Березин

санкции санкциями а США у нас закупает обогощеный уран и возвращает нам отходы.наш уран составляет более 40%отвсего урана используемого США .в том числе и для перепродажи.Путину на до то , перекрыть этот канал.и все.сша и Европа окажутся на пути к керасинкам и лучине.что не так .почему не делаем и ли сделаем как с оплатой за газ и нефть но через 20 лет.когда убет уже поздно.на кого играете господа.на чью мельницу льёте воду.Виктор Игоревич.