CNN: Зеленский требует от главкома Сырского разработать новый план боёв

После назначения на новую должность Александру Сырскому сразу же поставили задачу изменить ход боевых действийПрезидент Украины поставил задачу главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому практически сразу же после назначения.
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