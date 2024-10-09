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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хоселу об Анчелотти в «Реале»: «Сейчас сомневаться в нем было бы ошибкой. Он лучший тренер в мире и обязательно вознесет эту команду. Он завоюет больше титулов, уверен»

Экс-игрок прокомментировал критику в адрес главного тренера на фоне последних матчей команды, в частности, поражения от «Лилля» (0:1) в Лиге чемпионов.

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