Какие народные приметы и поверья соблюдают 4 августа 2024 года в день Марии Магдалины

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netВ православной церкви России 4 августа 2024 года отмечается День Памяти святой Марии Магдалины, известной в народе как Мария-искусница или Мария Ягодница из-за обилия ягод в лесу в это время года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии