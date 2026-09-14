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Царьград

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Страховая отказалась оплатить лечение москвички на $55 тысяч

Страховая отказалась оплатить лечение москвички на $55 тысяч

В Турции 76-летняя москвичка Татьяна попала в реанимацию после разрыва аневризмы. Страховая отказалась покрыть затратное лечение в $55 тыс.

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