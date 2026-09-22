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Мирошник: военный переворот на Украине маловероятен — силовики думают только о деньгах и бегстве

Мирошник: военный переворот на Украине маловероятен — силовики думают только о деньгах и бегстве

Посол Российской Федерации по особым поручениям Родион Мирошник выразил уверенность в том, что военного переворота на Украине можно не ждать.

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