У кинотеатра «Маяковский» в центре Омска снова планируют сносить деревья. В этот раз речь идет о 30 насаждениях.
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У кинотеатра «Маяковский» в центре Омска снова планируют сносить деревья. В этот раз речь идет о 30 насаждениях.