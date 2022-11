Portal with RTX обзавелась датой выхода, CD Project RED запустила тест «Какая ведьмачья школа тебе подойдет?» и опубликовала квартальный отчёт, фанаты поделились геймплеем ремейка Need for Speed Underground 2, энтузиасты представили сюжетную модификацию для Metro 2033 Redux, голос Геральта озвучит Ельцина в игре «Кужлёвка», появились релизный трейлер и видео с игровым процессом .