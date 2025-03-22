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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсону Тейтуму удался футбольный трюк «радуга» в матче с «Ютой»

В середине первой четверти форвард «Бостона» убежал в отрыв и оказался в окружении двух соперников. Тейтум почти потерял мяч, но случайно попал по нему пяткой, в результате чего обыграл защитников.

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