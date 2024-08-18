Юрист Палюлин: общение с мошенником даже из любопытства грозит потерей денег

Телефонный разговор с мошенниками даже из любопытства может грозить потерей денег и "сливом" личных данных, заявил в беседе с агентством "Прайм" преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных наук Университета "Синергия" Антон Палюлин.