Украинские войска дистанционно минируют местность под Волчанском

Об этом рассказал эксперт Марочко Подразделения ВСК кассетными боеприпасами, выпущенными из реактивных систем залпового огня, минируют местность в Волчанске и ближайших к нему населенных пунктах, сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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