Украинские войска дистанционно минируют местность под Волчанском

Об этом рассказал эксперт Марочко Подразделения ВСК кассетными боеприпасами, выпущенными из реактивных систем залпового огня, минируют местность в Волчанске и ближайших к нему населенных пунктах, сказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.