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Anadolu: Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Турцию

Anadolu: Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Турцию

Федеральное агентство новостей Поставки нефти в Турцию выросли за апрель на 10%, что позволило России сохранить первое место среди импортеров, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по контролю и регулированию энергетического рынка.

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