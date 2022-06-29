Anadolu: Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Турцию

Федеральное агентство новостей Поставки нефти в Турцию выросли за апрель на 10%, что позволило России сохранить первое место среди импортеров, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по контролю и регулированию энергетического рынка.
Федеральное агентство новостей Поставки нефти в Турцию выросли за апрель на 10%, что позволило России сохранить первое место среди импортеров, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по контролю и регулированию энергетического рынка.
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