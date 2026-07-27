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«Связи между господином Ломакиным, «Дубай Юнайтед» и «Фонбет» не существует». В окружении бизнесмена опровергли его причастность к контракту Пирло с букмекером

Окружение Сергея Ломакина опровергло информацию о том, что бизнесмен связал Андреа Пирло с «Фонбет». Ранее стало известно, что президент Федерации футбола Италии Джованни Малаго заблокировал процесс назначения Пирло на пост тренера итальянской сборной.

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