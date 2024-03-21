Золото достигло рекорда после заявлений в США

Цены на золото поднялись до рекордного уровня в четверг, поскольку доллар и доходность облигаций снизились после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США — она сохранила свой прогноз о трех снижениях ставок в этом году.
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