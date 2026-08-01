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Почти полвека молчания: почему Зинаида Шарко годами не могла простить Алису Фрейндлих

Почти полвека молчания: почему Зинаида Шарко годами не могла простить Алису Фрейндлих

В 2016 году Алиса Фрейндлих стояла у гроба Зинаиды Шарко, скрывая слезы за темными очками. Их противостояние, длившееся почти сорок пять лет, к этому моменту осталось в прошлом.

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