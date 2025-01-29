«Выводит из организма стресс»: какой шоколад самый полезный

Самым полезным шоколадом является горький, поскольку в нем содержится больше всего какао-продуктов. Об этом рассказала преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инга Беляева в беседе с агентством URA.
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