Новое ЧП произошло на Крымском мосту. Движение остановлено, источники публикуют пугающие кадры с места.
ЧП на Крымском мосту. Есть жертвы. Новая диверсия? - Прямая трансляция
Комментарии
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Ирина Собченко
Дело не в жалости к хохлам, тут что-то другое, может даже шкурное, как всё сейчас, кто-то свои вопросики решает...
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43 мин.
ИС
Ирина Собченко
👍👍👍
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42 мин.
Ингерман Ланская
палка водец джугашвиль сдал Минск за неделю с начала ВОВ, а потом этот же упырь сдал нацистам полстраны и десятки миллионов граждан страны отправил в рабство гитлеру....
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32 мин.
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