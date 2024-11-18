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Россияне стали меньше интересоваться сезонными распродажами

Традиционные ноябрьские распродажи стали меньше интересовать россиян, пишет Коммерсант. Количество импульсивных покупок в этот период сокращается, потребители все чаще подходят к таким тратам осознанно и планируют их заранее.

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