Россияне стали меньше интересоваться сезонными распродажами

Традиционные ноябрьские распродажи стали меньше интересовать россиян, пишет Коммерсант. Количество импульсивных покупок в этот период сокращается, потребители все чаще подходят к таким тратам осознанно и планируют их заранее.
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