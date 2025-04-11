"Вашингтон" Овечкина занял первое место в Восточной конференции НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" стал победителем Восточной конференции. Это случилось благодаря успеху в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, где "Кэпс" оказались сильнее "Каролины Харрикейнз".
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