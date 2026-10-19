Игнат: предупреждение от США по баллистике было, но ПВО Украины оно не помогло Россия дважды за последние сутки ударила баллистическими ракетами по Киеву, и оба раза украинская ПВО не смогла отреагировать должным образом.
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