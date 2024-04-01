«Родила от умного мужика»: звезды обсудили пополнение в семье престарелого Петросяна

Недавно в семье юмориста появился второй ребенок. Евгений Петросян с сыном Социальные сетиНародный артист РСФСР Евгений Петросян и его 35-летняя супруга Татьяна Брухунова недавно стали родителями во второй раз.
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