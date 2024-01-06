Токаев резко сменил тон: Ни одна проблема не обходится без Путина

НП

Наталья Павлова

Он, наверное, в данном случае оговорился... Но ведь заявил же, что это Армения спасла Казахстан в январе 2022 года. "Подчёркиваю: обращение было не к России, а к ОДКБ, членом которой является и Казахстан. На момент обращения Армения была председателем ОДКБ", - заявил Токаев, пресекая слухи, что именно Россия спасла в 2022 году Казахстан. Это, наверное, те 100 армянских миротворцев из 2885 без военной техники, без авиации. Россия направила в Казахстан подразделения 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады. Одновременно сформирована группировка военно-транспортной авиации из более 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124, которая начала круглосуточно перебрасывать подразделения российского контингента в Казахстан с аэродромов «Чкаловский» (Московская область), «Иваново-Северный» (Ивановская область) и «Ульяновск-Восточный» (Ульяновская область).Белоруссия направила специализированную миротворческую роту из 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. На базе её сформирована батальонно-тактической группа, куда вошли дополнительные отряды (Общая численность контингента в различных источниках оценивается в 200—500 бойцов). 7 января российский военно-транспортный самолёт Ил-76 доставил контингент Вооружённых сил Таджикистана (200 человек) из таджикского аэропорта Гиссар в Казахстан. Киргизский контингент миротворческих сил ОДКБ (150 человек) прибыл на российскую авиабазу Кант, где была произведена погрузка на российские военно-транспортные самолёты, и вечером 7 января контингент прибыл в Казахстан.