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Зимбабвийский доллар вырос более чем на 40% к доллару США

Зимбабвийский доллар (ZWL) за последний месяц вырос более чем на 40% к американскому доллару США. Как сообщает Bloomberg, валюта Зимбабве наполовину восстановилась по отношению к доллару после обесценивания на 90% в первой половине 2023 года.

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