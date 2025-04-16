Устроивший стрельбу в средней школе злоумышленник взят под стражу

Очередной опасный инцидент с применением огнестрельного оружия в учебных заведениях произошел в США. Подозреваемый в стрельбе в средней школе Далласа взят под стражу после того, как четверо учащихся получили ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии