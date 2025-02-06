Запрет на алкоголь для молодежи: Россия идет по пути ограничения Ирэн ОрлонскаяАлександр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, выдвинул предложение о повышении возраста, с которого можно продавать алкоголь, до 21 года.
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