Запрет на алкоголь для молодежи: Россия идет по пути ограничения Ирэн ОрлонскаяАлександр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, выдвинул предложение о повышении возраста, с которого можно продавать алкоголь, до 21 года.