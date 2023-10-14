Все, что нужно знать о главном для кожи «антивозрастном» белке.

﻿﻿По просьбе Marie Claire Галина Рязанова, главный технолог лаборатории современной косметики MIXIT, еще раз повторила, почему коллаген так важен для кожи, рассказала о том, какие виды коллагена существуют, как замедлить его потерю и как пополнить его косметикой.