Ванилла SU
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Ванилла SU

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Все, что нужно знать о главном для кожи «антивозрастном» белке.

Все, что нужно знать о главном для кожи «антивозрастном» белке.

﻿﻿По просьбе Marie Claire Галина Рязанова, главный технолог лаборатории современной косметики MIXIT, еще раз повторила, почему коллаген так важен для кожи, рассказала о том, какие виды коллагена существуют, как замедлить его потерю и как пополнить его косметикой.

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