ЦБ спрогнозировал снижение качества товаров и услуг в России

Центробанк спрогнозировал снижение качества товаров и сокращение ассортимента на рынке РФ В Центробанке спрогнозировали постепенное сокращение объема производства товаров Центробанк спрогнозировал снижение качества товаров и сокращение ассортимента на рынке РФ В Центробанке спрогнозировали постепенное сокращение объема производства товаров в России, которые зависят от импорта, сократившегося из-за введенных Западом санкций, а также последующее за этим снижение качества этих товаров.