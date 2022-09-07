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ЦБ спрогнозировал снижение качества товаров и услуг в России

ЦБ спрогнозировал снижение качества товаров и услуг в России

  Центробанк спрогнозировал снижение качества товаров и сокращение ассортимента на рынке РФ В Центробанке спрогнозировали постепенное сокращение объема производства товаров  Центробанк спрогнозировал снижение качества товаров и сокращение ассортимента на рынке РФ В Центробанке спрогнозировали постепенное сокращение объема производства товаров в России, которые зависят от импорта, сократившегося из-за введенных Западом санкций, а также последующее за этим снижение качества этих товаров.

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