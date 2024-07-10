Зеленский: Украина на саммите НАТО будет добиваться получения систем ПВО и F-16

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал цели Украины на саммите НАТО. По словам главы киевского режима, Киев намерен добиваться получения новых систем противовоздушной обороны (ПВО) и истребителей F-16.
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