Посуду моем в Тель-Авиве. Сеть в шоке от слов Сафонова и Савельевой

Вернулся домой,вот пусть и зарабатывают дома,а вот наших которые ,как белые овечки дают предателям зарабатывать у нас,надо шерстить с пристрастием в плоть до уголовной ответственности за поддержку врагов

РУ

Раиса Утропова

Мы здесь все говорим и говорим, а почему власть молчит - разве можно иметь два гражданства? Ну, если можно? Зачем Россию грабить, давая им заработать, или только тем, у кого такие деньги есть? Заколдованный круг получается.