Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Посуду моем в Тель-Авиве. Сеть в шоке от слов Сафонова и Савельевой

Посуду моем в Тель-Авиве. Сеть в шоке от слов Сафонова и Савельевой

Александра Савельева и Кирилл Сафонов. В 2022 году Сафонов вместе с женой, «фабриканткой» Сашей Савельевой в первой волне убежантов рванул из России в Израиль, где они стали гражданами и получили местные паспорта вслед за иноагентом Андреем Макаревичем*.

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Комментарии
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Nina Данилова
Вернулся домой,вот пусть и зарабатывают дома,а вот наших которые ,как белые овечки дают предателям зарабатывать у нас,надо шерстить с пристрастием в плоть до уголовной ответственности за поддержку врагов
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10 час.
РУ
Раиса Утропова
Мы здесь все говорим и говорим, а почему власть молчит - разве можно иметь два гражданства? Ну, если можно?  Зачем Россию грабить, давая им заработать, или только тем, у кого такие деньги есть? Заколдованный круг получается.
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9 час.
Татьяна
Отряд не заметил потери бойца, но нужно запретить мерзавцам зарабатывать в России.
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5 час.
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