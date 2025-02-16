Александра Савельева и Кирилл Сафонов. В 2022 году Сафонов вместе с женой, «фабриканткой» Сашей Савельевой в первой волне убежантов рванул из России в Израиль, где они стали гражданами и получили местные паспорта вслед за иноагентом Андреем Макаревичем*.
Посуду моем в Тель-Авиве. Сеть в шоке от слов Сафонова и Савельевой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NД
Nina Данилова
Вернулся домой,вот пусть и зарабатывают дома,а вот наших которые ,как белые овечки дают предателям зарабатывать у нас,надо шерстить с пристрастием в плоть до уголовной ответственности за поддержку врагов
Ответить
10 час.
РУ
Раиса Утропова
Мы здесь все говорим и говорим, а почему власть молчит - разве можно иметь два гражданства? Ну, если можно? Зачем Россию грабить, давая им заработать, или только тем, у кого такие деньги есть? Заколдованный круг получается.
Ответить
9 час.
Татьяна
Отряд не заметил потери бойца, но нужно запретить мерзавцам зарабатывать в России.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии