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«Сент-Луис» проиграл 8-й матч подряд в основное время и обновил антирекорд клуба. Разница шайб на отрезке – 12:38

«Сент-Луис» проиграл 8-й матч подряд в основное время и обновил антирекорд клуба.  Сегодня клуб уступил «Филадельфии» (1:5) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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