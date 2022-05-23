Міністр оборони США Ллойд Остін Ллойд Остін: «США прагнуть зміцнити позиції України на полі бою та за столом переговорів»; Міністр оборони США підкреслив, що тільки політичне керівництво України та її громадяни визначатимуть цілі та своє майбутнє Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі позитивно оцінили віртуальну зустріч […] Сообщение Ллойд Остін: «США прагнуть зміцнити позиції України на полі бою та за столом переговорів» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.