Крупнейший клад русских монет XV века нашли в Коломне

Во время охранных раскопок в древней части Коломны подмосковная экспедиция Института археологии РАН извлекла из земли глиняный кувшин, внутри которого находилось свыше 2600 серебряных монет местной чеканки.
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