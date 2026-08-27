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Крупнейший клад русских монет XV века нашли в Коломне

Крупнейший клад русских монет XV века нашли в Коломне

Во время охранных раскопок в древней части Коломны подмосковная экспедиция Института археологии РАН извлекла из земли глиняный кувшин, внутри которого находилось свыше 2600 серебряных монет местной чеканки.

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