Билл Гейтс ясалма интеллектны тарихта иң куркыныч инструмент дип атаган

Microsoft компаниясенә нигез салучы Билл Гейтс ясалма интеллектны кешелек тарафыннан кайчан да булса уйлап табылган иң куркыныч корал дип саный һәм аны эшләүне һәм куллануны контрольдә тотуны көчәйтү яклы.
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