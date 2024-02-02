Школьников приглашают к участию в фотоконкурсе к юбилею Архангельска

Участниками акции «Архангельск — 440 любимых мест» выступает детская организация «Юность Архангельска»Участниками акции «Архангельск — 440 любимых мест» выступает детская организация «Юность Архангельска»Принять участие в проекте могут ученики с 1 по 11 класс, а также активисты организации «Юность Архангельска и их семьи, сообщает портал городской администрации.