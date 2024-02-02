Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

Школьников приглашают к участию в фотоконкурсе к юбилею Архангельска

Участниками акции «Архангельск — 440 любимых мест» выступает детская организация «Юность Архангельска»Участниками акции «Архангельск — 440 любимых мест» выступает детская организация «Юность Архангельска»Принять участие в проекте могут ученики с 1 по 11 класс, а также активисты организации «Юность Архангельска и их семьи, сообщает портал городской администрации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх