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Новости Липецка

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В Липецке с 3 сентября на месяц перекроют три полосы из четырёх на Механизаторов

На участке от проспекта Победы до улицы Индустриальной закроют три полосы движения, проезд останется только по одной полосе в сторону от Победы.

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