Перейра назвал причину, по которой считает Прохазку опасным бойцом

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем титульном поединке с чешским полутяжеловесом Иржи Прохазкой, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).
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