Перейра назвал причину, по которой считает Прохазку опасным бойцом

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем титульном поединке с чешским полутяжеловесом Иржи Прохазкой, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).