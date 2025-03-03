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Границы дозволенного

Границы дозволенного

Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента своей автономии — Республики Сербской — Милорада Додика к году тюрьмы и лишению права занимать государственные должности на шесть лет по делу о неисполнении решения Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине.

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