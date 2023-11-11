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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 11 ноября

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 11 ноября

Правительство РФ приняло решение о выделении дополнительных средств на поддержку льготных Часть суммы (41 млрд рублей) пойдет на поддержание льготной процентной ставки для участников программы "Льготная ипотека".

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