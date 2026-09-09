Российский рынок новых легковых автомобилей в августе 2026 года занял второе место в Европе

Российский рынок новых легковых автомобилей в августе 2026 года поднялся на второе место среди крупнейших авторынков Европы, сообщил «Автостат» со ссылкой на данные GlobalData.
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