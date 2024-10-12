SEC снова откладывает решение по спотовым опционам Ethereum ETF

Инвесторы на фондовых биржах США, пока не увидят опционы, связанные со спотовыми фондами Ethereum. Регулятор второй раз “продинамил” Cboe Exchange, несмотря на уже принятое ранее решение по одобрению аналогичные деривативы на спотовый ETF Bitcoin.
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