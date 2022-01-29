Я.Кедми: Если США и НАТО думали, что Россию устроит их убогий ответ, то они не понимают с кем имеют дело

Военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире Iton-TV высказывает свое мнение об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, анализирует дальнейшее возможное развитие событий, в том числе варианты реакции России на различные декларируемые антироссийские санкции, оценивает перспективы применения Россией военно-технических мер для обеспечения своей безопасности, а также комментирует заявления ряда российских политиков о необходимости поставок современных видов вооружений в ДНР и ЛНР.