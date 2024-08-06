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Жидкость в суставах: причины, симптомы, лечение

Жидкость в суставах: причины, симптомы, лечение Для получения информации о составе жидкости и выявления патогенных микроорганизмов, которые могли способствовать развитию патологии, проводят пункцию.

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