В Смоленске сотрудники УФСИН поддержали семью погорельцев

Представители уголовно-исполнительной системы Смоленской области наряду с неравнодушными жителями региона, а также коллегами из соседних регионов пришли на помощь сотруднику исправительной колонии № 6 Андрею Трубникову, у которого накануне новогодних праздников полностью сгорел дом.
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