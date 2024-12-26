В Смоленске сотрудники УФСИН поддержали семью погорельцев

Представители уголовно-исполнительной системы Смоленской области наряду с неравнодушными жителями региона, а также коллегами из соседних регионов пришли на помощь сотруднику исправительной колонии № 6 Андрею Трубникову, у которого накануне новогодних праздников полностью сгорел дом.