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ТАСС

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ТАСС: погибшую в Красноярском крае женщину медведь мог выхватить из окна

ТАСС: погибшую в Красноярском крае женщину медведь мог выхватить из окна

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Пенсионерку, погибшую от нападения медведя в Ермаковском муниципальном округе Красноярского края, зверь мог выхватить из окна ее дома.

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