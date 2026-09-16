ТАСС: погибшую в Красноярском крае женщину медведь мог выхватить из окна

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Пенсионерку, погибшую от нападения медведя в Ермаковском муниципальном округе Красноярского края, зверь мог выхватить из окна ее дома.
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