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Польша: Вообще-то русские нам не враги. Но Украины хочется кусок

Польша: Вообще-то русские нам не враги. Но Украины хочется кусок

Вот честное слово: читаешь неожиданно здравые мысли в польском издании Mysl Polska и ассоциативно вспоминаешь анекдот про Зоркого Сокола.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Никогда не были друзьями и не будем . Всё это психологический ход .&quot; Робя все сюда опять раздают земельку &quot; - хапай кто может халявка пляшет . Завтра побежим финам отрежем , послезавтра Индия попросит . У нас много . Может нам религию поменять на более агрессивную ?
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Западенщину можно было бы отдать пшекам, там Советской власти во времена Советской власти особо-то и не было, оттуда же поднялось послевоенное &quot;партизанское бандероское движение&quot;. Там либо выжигать всё напалмом, чтобы наверняка, либо отдать пшекам, пускай вспоминают &quot;вековую дружбу братских народов&quot;, которую &quot;так сильно исказил&quot; Трас Шевченко. Лемберг зачистят от бандерлохов за неделю, пшеки не забыли, у кого из них там землю и недвигу отжали.
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14 час.

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