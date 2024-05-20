Никогда не были друзьями и не будем . Всё это психологический ход ." Робя все сюда опять раздают земельку " - хапай кто может халявка пляшет . Завтра побежим финам отрежем , послезавтра Индия попросит . У нас много . Может нам религию поменять на более агрессивную ?

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Западенщину можно было бы отдать пшекам, там Советской власти во времена Советской власти особо-то и не было, оттуда же поднялось послевоенное "партизанское бандероское движение". Там либо выжигать всё напалмом, чтобы наверняка, либо отдать пшекам, пускай вспоминают "вековую дружбу братских народов", которую "так сильно исказил" Трас Шевченко. Лемберг зачистят от бандерлохов за неделю, пшеки не забыли, у кого из них там землю и недвигу отжали.