Шокирующее признание депутата о мигрантах: «Завозили взрывоопасную молодежь из братских чувств к Средней Азии»

Evgenija Palette

А люди видели, что наши родные придурки ОТДАЛИ НАС НА РАСТЕРЗАНИЕ ЭТИМ УГОЛОВНЫМ ДИКАРЯМ... Сегодня показали по телеку, как их наши военные сопровождают, якобы на "вылет"... ЧТО-ТО НЕ ВИДНО БЫЛО БАБ И ВЫЩЕНКОВ... ОНИ ЧТО, ОСТАЮТСЯ?... Боже мой, сколько наглых, орущих баб, который ОПРОСТАЛИСЬ В РОССИИ УЖЕ ПО ПЯТОМУ РАЗУ!!! И ВСЕ ПОЛУЧИЛИ ГРАЖДАНСТВО... УБЕРИТЕ ИХ ВСЕХ. А ГЛАВНОЕ - УБЕРИТЕ ИСЛАМ ИЗ НАШИХ ШКОЛ И ОТ НАШИХ ДЕТЕЙ!!!!! РОССИЯ ВАМ ЭТОГО НИКОГДА НЕ ПРОСТИТ, веселые, блин, и находчивые!