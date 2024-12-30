БлокнотРУ Безудержный всплеск гнева в России вызвало заявление, сделанное депутатом Госдумы от ЕР Владимиром Васильевым в эфире телеканала «Россия».
Шокирующее признание депутата о мигрантах: «Завозили взрывоопасную молодежь из братских чувств к Средней Азии»
Комментарии
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юф
юра федулов
Власти еще предстоит ответить перед народом России за бездумную миграционную многолетнюю политику...
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16 час.
Валерий Дюков
и кто за это всё предательство должен ответить перед Страной, думаю горант за всё это должен нести ответ он давал клятву на Конституции.....
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16 час.
Evgenija Palette
А люди видели, что наши родные придурки ОТДАЛИ НАС НА РАСТЕРЗАНИЕ ЭТИМ УГОЛОВНЫМ ДИКАРЯМ... Сегодня показали по телеку, как их наши военные сопровождают, якобы на "вылет"... ЧТО-ТО НЕ ВИДНО БЫЛО БАБ И ВЫЩЕНКОВ... ОНИ ЧТО, ОСТАЮТСЯ?... Боже мой, сколько наглых, орущих баб, который ОПРОСТАЛИСЬ В РОССИИ УЖЕ ПО ПЯТОМУ РАЗУ!!! И ВСЕ ПОЛУЧИЛИ ГРАЖДАНСТВО... УБЕРИТЕ ИХ ВСЕХ. А ГЛАВНОЕ - УБЕРИТЕ ИСЛАМ ИЗ НАШИХ ШКОЛ И ОТ НАШИХ ДЕТЕЙ!!!!! РОССИЯ ВАМ ЭТОГО НИКОГДА НЕ ПРОСТИТ, веселые, блин, и находчивые!
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8 час.
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