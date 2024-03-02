"Власти Молдавии нас притесняют": глава Гагаузии встретилась с Матвиенко

© Sputnik Вчера 653 прочитали Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом, сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве региона Вместе с главой Гагаузии Евгенией Гуцул в в Москву прибыл глава народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.