"Совершенно разные люди": японцы сравнили Федорова и Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 20 июля опубликовал на военном информационном сайте авторскую колонку, в которой отверг большинство претензий экс-министра обороны Михаила Федорова в свой адрес.
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