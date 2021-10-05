Мировое обозрение

53 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    Зеленскому от этого ни холодно, ни жарко. Буквально недавно на встрече с журналистами. говорящих о снижении его р...Экс-депутат Рады ...
  • Ваша Светлость
    Выброшенные деньги...Почему храм Христ...
  • Василий
    А откуда укры возьмут научные кадры для исследования Антарктиды?Украина обзавелас...

Об этом знаем только мы трое. Эта тяжелейшая секретная миссия Молотова изменила ход войны (2021)

Об этом знаем только мы трое. Эта тяжелейшая секретная миссия Молотова изменила ход войны (2021)

19 мая 1942 года с военного подмосковного аэродрома Раменское взлетел тяжелый четырехмоторный бомбардировщик Пе-8, взяв на борт только одного пассажира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх