Об этом знаем только мы трое. Эта тяжелейшая секретная миссия Молотова изменила ход войны (2021)

19 мая 1942 года с военного подмосковного аэродрома Раменское взлетел тяжелый четырехмоторный бомбардировщик Пе-8, взяв на борт только одного пассажира.
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